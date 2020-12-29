الخطر يعود من جديد.. تحركات عسكرية مريبة من تركيا إلى ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز "A400" في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة كونيا الجوية جنوب تركيا.

ووفقا لموقع ليبيا 24، أكدت مصادر استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تم رصد طائرتين شحن تركيتين نوع "Airbus A400M" في طريقهما الي ليبيا وهما:

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وفي سياق المتصل، ذكرت قناة 218 الليبية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا نقلت منذ ساعات إلى ليبيا بطاريات صواريخ "هوك" MIM-23B HAWK ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد "إلى لي" Aselsan KALKAN-II، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.

ويُشار إلى أن منظومتيْ "رادار كالكان" ثلاثي الأبعاد تستخدم لعمليات الدفاع الجوي المنخفضة والمتوسطة المدى.

ووفقا للقناة الليبية، لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا النوع من الأسلحة التركية في ليبيا، حيث سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرتل مسلح يحمل ذات النوع من الأسلحة.

وجدير بالذكر أن تركيا تصنع رادار “كالكان”، القادر على إجراء عمليات المسح الإلكتروني والكشف السريع عن الأهداف الجوية ذات الارتفاع المنخفض وتتبعها في ثلاثة أبعاد، ويوفر صورة جوية واضحة لنظام القيادة والتحكم. ويعتبر هذا الرادار أحد الأنظمة الرئيسة، التي تستعين بها تركيا لنظام الإنذار المبكر والتحكم في القيادة في القوات المسلحة لديها ونظام الصواريخ الدفاعية متوسطة الارتفاع.

أما منظومة الدفاع الجوي MIM-23B HAWK؛ فهي منظومة دفاع صاروخي متوسطة المدى من نوع "أرض- جو" من إنتاج شركة "ريثيون" الأمريكية، ويعرف عن تركيا امتلاكها لهذه المنظومة القادرة على رصد أهدافها الجوية على المدى العالي والمتوسط.

وتحتوي المنظومة على قاذفات صواريخ من نوع M-192 بسعة 3 صواريخ لكل قاذِف، يستطيع كل واحد منها حمل ثلاثة صواريخ، إضافة إلى رادار قادر على تحديد الهدف في حالة التعرّض للتشويش.

وتُشير حركة الجسر الجوي التركي لنقل الأسلحة إلى إصرار تركي على الخيار العسكري في ليبيا، وانتهاك اتفاقات الحل السياسي وجهود البعثة الأممية في هذا المسار.