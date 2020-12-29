للمقيمين والمواطنين.. نداء هام من الداخلية السعودية بشأن كورونا

وجهت وزارة الداخلية السعودية نداء هاما لجميع المقيمين علي أرض المملكة "مواطنين أو مقيمين" بضرورة الإبلاغ عن كل من ينظم أو يشارك في تجمعات حيث قالت : على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

وأكدت وزارة الداخلية السعودية علي صفحتها علي تويتر أن عدم استخدام الكمامات بشتي أنواعها القماشية أو الطبية أو ما من شأنه تغطية الأنف والفم في ظل الجائحة يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغردت الوزارة قائلة: "حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء".

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.