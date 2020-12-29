انتشال حطام سفينة إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز

قام مركز الأمن البحري بـ عمان بالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ لطاقم سفنية تجارية إيرانية كانت قد تعرضت لحادثة غرق في البحر الإقليمي العماني قرابة مضيق هرمز في 25 من الشهر الجاري، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الشبيبة.
قد تضافرت جهود مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات العلاقة لانتشال وقطر حطام السفينة الغارقة، وذلك لتأمين وضمان إنسيابية وسلامة حركة السفن العابرة بالمضيق.
وكات أعلنت السلطات الإيرانية، فى وقت سابق عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.
وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت مساء الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.
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