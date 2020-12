نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم خسارته في الانتخابات الرئاسية.. ترامب ينشر فيديو مثير للجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو ترويجي من حملته الانتخابية، يسلط الضوء على لحظات مختلفة من رئاسته التي استمرت 4 سنوات.

وسخر متابعو ترامب، من الفيديو حيث رأى العديد أنه عبارة عن محاكات لإعلان اللحوم الشهير "Beef: It's What For Dinner" في فترة التسعينيات، بدءا من الموسيقى المصاحبة للفيديو إلى الشعار الذي اختتم به، وهو "ترامب: ما تستحقه أمريكا"، "Trump: He’s What’s For America".

ورصد الفيديو، مجموعة محطات عاشها ترامب كرئيس للولايات المتحدة، أرفقها بتعليقات أقرب للشعارات الترويجية، كـ"ترامب يعني الوظيفة الأمريكية"، "ترامب يرمز إلى الحرية"، "ترامب يمثل العدالة الأمريكية"، "ترامب يمثل قوتنا العسكرية".

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1343673164270858241