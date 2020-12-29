لافروف: تطرقنا للوضع الليبي وحل الأزمة هناك بمشاركة جميع الأطراف

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "تطرقنا للوضع الليبي وحل الأزمة هناك بمشاركة جميع الأطراف"، مضيفًا: "معنيون بإعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط".

وقد أكدت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، هبوط طائرتي شحن عسكري قادمتين من تركيا في قاعدة الوطية في ليبيا.

أكد خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية لمشير أركان حرب، أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا سلما أو حربا.

ودعا حفتر للاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها حفتر قال إنه يجب أن يصوب الليبيون نيران أسلحتهم نحو تركيا رافعين راية التحرير من جديد ضد العدو التركي "المتغطرس" مشيرًا إلى أن الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.