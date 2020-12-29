طريقة تسجيل طلاب الاول الابتدائي في نظام نور 1443

يبدأ نظام نور تسجيل طلاب الاول الابتدائي في السعودية وفق الجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم والذي ينطلق في يوم الأحد 1443/1/21هـ الموافق 2021/8/29 م، وعلى مراحل متعددة تمهيدًا لقبول الطلاب في المدارس الحكومية في العام الدراسي 1442 -1443 هـ .

شروط تسجيل طلاب الاول الابتدائي في نظام نور

يجب أن تنطبق عدة شروط ومعايير عند تسجيل طلاب الاول الابتدائي في نظام نور 1442 هـ وفق الضوابط التالية :

أن يكون عمر الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي 1443هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوماً فقط. وفي المرحلة الثانية يتم قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يوماً أي من ولد خلال الفترة من 1437/4/24 هـ الموافق ـ 2016/2/3 م إلى 1437/7/25 الموافق 2016/5/2 م . أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أبناء المقيمين في السعودية بشكل قانوني. يتم التسجيل من خلال حساب ولي الأمر على نظام نور. تقوم إدارة كل مدرسة بمراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين. بعد ذلك تقوم إدارة الاختبارات والقبول بمتابعة الطلب واستبعاد الطلاب غير المستوفين للشروط.

أولا: يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع نور الرسمي في التوقيت المحدد للتسجيل.

ثانيًا : في حالة عدم وجود اسم مستخدم وكلمة مرور يجب عليه تسجيل مستخدم جديد في نظام نور.

ثالثًا: في حال كان لولي الأمر حساب على موقع نور مستخدم في إضافة طلاب سابقين يتم استخدامه مجددًا في تسجيل الأبناء في الصف الاول الابتدائي.

طريقة تسجيل طلاب الاول الابتدائي في نظام نور 1442