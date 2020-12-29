التعليم تعلن موعد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي والروضات، للعام الدراسي المقبل، في الحادي عشر من شهر جماد الآخر المقبل، مشيرةً، إلى أن التسجيل مفتوح لمن أكملوا ال 6 أعوام عند بداية العام الدراسي الجديد، أو أقل من ذلك بثلاثة أشهر فقط، والطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة ب 180 يوم، ينبغي عليهم تقديم شهادة معتمدة من الروضة، تؤكد أنه قد التحق بفصلين دراسيين، وتقديم شهادة تؤكد أن الطالب لديه مهارات نمائية.

وأوضحت الوزارة، أن الروضات المعتمدة لديها، هي الروضات الحكومية، أو الأهلية التابعة لها، والروضات التابعة إلى المدارس العالمية والأجنبية، أو المدارس التي تُطبق البرامج الدولية التي اعتمدتها الوزارة، وأخيرًا الروضات من خارج السعودية، ولكن بشرط تقديم شهادة المهارات النمائية.

وألزمت الوزارة، كافة الإدارات التعليمية التابعة لها، بضرورة التأكد من أن الروضات المعتمدة، قد أُضيفت بالكامل إلى نظام نور الإلكتروني، وأن يتم بالتدريج مراجعة جميع البيانات الخاصة بالطلاب، ويتم استبعاد الطلاب الذين لم تتوافر بهم الشروط السابق ذكرها، وألقت مهمة المتابعة لتلك الأعمال، إلى قسم الاختبارات والقبول بالوزارة، مُبينةً، أن الطلاب السعوديين سيقومون بالتسجيل ببطاقة السجل المدني، بينما الوافدين، يتعين عليهم تقديم إقامة نظامية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ولي الأمر الغير قادر على تسجيل أبنائه، يُمكن أن ينوب عنه شخص آخر، وعلى رأسهم الطلاب من الخليج، فيحق لمدير المدرسة، أن يختار خليجي من القائمة في موقع نور، وبعدها يقوم بإدخال البيانات المطلوبة، وتسجيل صلة القرابة بين نائب ولي الأمر والطالب.

وبينت الوزارة، ما يتعلق بطلاب مدارس القرى، الذين تعدت أعمارهم الحادية عشر وثلاثة أشهر، والتي لم يتم فتح مدارس بها، حيث ذكرت أنه يمكن قبولهم بعد التحقق من أنه لا يوجد مدارس بالفعل، أو فصول لمحو الأمية قريبة من الأماكن التي يسكنون فيها، وفي حال رفض الطلب، ينبغي أن يتم تحويلهم إلى فصول محو الأمية الأقرب لهم.