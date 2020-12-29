طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي إلكترونياً 1442

تعد طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي من أهم الخدمات الجديدة التي يقدمها بنك الراجحي لجميع عملاء البنك المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث يتيح مصرف الراجحي إمكانية استخدام الهاتف المصرفي لإتمام العديد من الأمور المالية أو المعاملات المصرفية المهمة للعملاء، والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

يستطيع العميل القيام بالعديد من العمليات المصرفية، والحصول على العديد من الخدمات عبر الهاتف الجوال من خلال التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، حيث يستطيع العملاء الاطلاع على جميع تفاصيل حساباتهم البنكية والاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية الأخري من خلال الجوال سواء كانوا هؤلاء العملاء مقيمين في داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو خارجها، كما يمكن التحدث إلى موظفي خدمة العملاء الخاصة بالبنك، كما يمكن للعملاء دفع الفواتير الرسمية مثل فاتورة المياه والكهرباء والمعاملات الرسمية مع الحكومة السعودية من خلال مصرف الراجحي ومن خلال خدمة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

يمكن التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الاتصال برقم خدمة مصرف الراجحي 920003344 وهو رقمًا موحدًا خاص بالبنك، متاح لجميع العملاء من داخل المملكة السعودية أو خارجها.

قم بالضغط على الرقم 0 وذلك لاختيار خدمات أخرى بعد السماع للمتحدث الآلي للبنك.

قم بالضغط على الرقم 2 ، وهو الرقم الذي من خلاله يتم التسجيل في خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية مع البنك.

قم بإدخال رقم الصرافة الذي يطلبه المتحدث الآلي للبنك الخاص بالعميل المتقدم.

قم بإدخال رقم السري للبطاقة الخاصة بالعميل.

قم بإدخال السبعة أرقام الأخيرة من رقم حساب العميل في مصرف الراجحي.

قم بإدخال الرقم السري الخاص بالعميل الذي يقوم باستخدامه في كل مره عند رغبته في استخدام خدمة الهاتف المصرفي.

خطوات تفعيل خدمة الهاتف المصرفي الراجحي

بعد قيام العميل بإتمام عملية التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي، يُطلب منه تفعيل هذه الخدمة حتى يمكنه استخدام الهاتف المصرفي الراجحي، ويتم تفعيل الهاتف المصرفي الراجحي من خلال الخطوات التالية:

أولاً الاتصال بالرقم الموحد لبنك الراجحي وهو 920003344

اضغط على الرقم 1 لاختيار اللغة العربية أثناء التحدث مع البنك.

إدخال الرقم السري الذي قام العميل بالاحتفاظ به عند الحاجة لاستخدام خدمة الهاتف المصرفي.

اضغط على الرقم 2 في حالة رغبة العميل في سداد الفواتير المستحقة عليه.

قم بالضغط على الرقم 1 في حالة الرغبة في إجراء الحوالات المالية.

إما في حال رغبة العميل في الحصول على خدمات المستفيدين، فيجب القيام بالضغط على رقم 4.

تحديث رقم الجوال المسجل للهاتف ببنك الراجحي



يمكن تحديث رقم الجوال المسجل لاستخدام الهاتف المصرفي عبر القيام بما يلي:

أولاً قم بالدخول للحساب الخاص الموجود في الصراف الآلي.

ثم اختر خدمة عمليات أخرى.

قم باختيار عنوان البريد، أو إضافة وتحديث رقم الجوال.

قم بإدخال رقم الجوال صحيح.

اضغط على خيار تأكيد.

قم بالتأكد من أن بطاقة الصراف الآلي من مصرف الراجحي سارية المفعول.

خدمات يمكن القيام بها من خلال الهاتف المصرفي الراجحي

يوجد العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية التي يمكن للعميل الاستفادة بها عند التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي، ومن هذه العمليات والخدمات التي يمكن الحصول عليها:

سداد الفواتير المتعلقة بالخدمات الحكومية المختلفة المستحقة على العميل مثل فاتورة المياه، أو فاتورة الكهرباء، والغاز.

معرفة جميع تفاصيل حساب العميل، والرصيد المتاح في حسابة الخاص في البنك.

إمكانية شراء أو استخراج بطاقات صراف الراجحي الائتمانية الجديدة، أو إلغاء المفعل منها.

التعرف على قيمة الإيداعات ، والمسحوبات، ومواعيد أخر العمليات التي تمت على الحساب، سواء كان العميل في داخل المملكة أو خارجها.

التحدث مع موظفي خدمة العملاء، والاستفسار عن شيء وتقديم اقتراحات أو شكوي.

سداد المدفوعات الحكومية المستحقة على العميل دون الحاجة للذهاب إلى أماكن العمل الرسمية .

تحديث بيانات مصرف الراجحي عبر الهاتف

قام مصرف الراجحي بالتسهيل على عملائه خدمة تحديث البيانات من خلال استخدام الهاتف المحمول الذي تم تسجيله من خلال المصرف أثناء فتح الحساب، ويتم تحديث بيانات الراجحي من خلال الهاتف المصرفي باتباع التالي:

أولاً الاتصال برقم الخدمة الموحد 920003344، من أي هاتف سواء كان الاتصال تم من هاتف جوال أو تليفون أرضي.

قم باختيار خدمة اللغة العربية لإتمام التعامل مع الخدمة الآلية للبنك.

قم بالضغط على الرقم 0.

الضغط بعد ذلك على الرقم 5 .

قم بإدخال تاريخ الميلاد الذي يطلبه البنك، حيث يجب إدخال تاريخ سنة الميلاد في الخطوة الأولى، ثم القيام بإدخال شهر الميلاد.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة تأكيد من البنك على الهاتف الجوال الخاص بك.

في النهاية سوف يتم استقبال رسالة تفيد أنه قد تم تحديث البيانات بنجاح.

مميزات التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

تتميز التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي بالعديد من المزايا التي لا حصر لها والتي تسهل على العملاء العديد من الإجراءات المصرفية، ومن هذه المزايا :

يستفيد العملاء من الحصول علي الخدمات المقدمة من البنك عن طريق الجوال أو الهاتف الأرضي.

الحصول على الخدمات المصرفية المتنوعة طوال الأربعة والعشرين ساعة، وعلى مدار السنة كلها.

يمكن من خلال التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي إتمام جميع المعاملات المالية، أو الخدمية من داخل المملكة السعودية أو خارجها.

توفير الكثير من الوقت والمجهود على العميل، ومساعدته على الانتهاء من احتياجه دون الحاجة للذهاب إلى أحد الفروع المختلفة للبنك.

ويعد الهدف الأسمى من تلك الخدمة هي المساعدة في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي في ظل أجواء انتشار فيرس كورونا المستجد، وتقليل الخروج من البيت إلا لضرورة قصوى.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا بعرض أسهل طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي ومعرفة خطوات تفعيل خدمة الهاتف المصرفي الراجحي ومعرفة بعض الخدمات التي يمكن للعميل القيام بها من خلال الهاتف المصرفي الراجحي وبجانب معرفة أهم مميزات التسجيل في الهاتف المصرفي لبنك الراجحي.