تردد بي إن الإخبارية المفتوحة bein sports news 2021 وأعرف مواعيد مباريات البريمرليج

تردد بي إن الإخبارية المفتوحة، من أهم وأكثر الترددات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الرياضة في الوطن العربي، لمتابعة أهم وأخر الإخبار الرياضية ومواعيد أهم المباريات في أكبر دوريات العالم، فقنوات بي إن من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتمتلك حقوق بث أكبر وأهم الفاعليات الرياضية العالمية في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، ونحن من خلال موقعكم المتميز “ثقفني”، سنقدم لقرائنا الأعزاء التردد الجديد 2021 للقناة لمتابعة أهم الأخبار الرياضية لحظة بالحظة.بداية أنطلاق قنوات بي إن الرياضية
قنوات بي إن الإخبارية هي قنوات متخصصة في الرياضة ملك شركة الجزيرة للإعلام المملوكة لدولة قطر مقرها في العاصمة القطرية الدوحة تستخدم أحدث أجهزة البث الرقمي في العالم لكي تقدم أفضل صورة وأنقى صوت لمشاهديها في العالم العربي والقنوات انطلقت عام 2011 تحت مسمى قنوات الجزيرة الرياضية وتم تغير الاسم إلي قنوات بي إن عام 2014 وتتكون الباقة من 17 قناة رياضية منها قناة بي إن الإخبارية التي تبث بصورة مجانية على مدار الساعة بتقنية HD فقط.تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الجديد 2021
يمكن لجميع عشاق الرياضة في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج متابعة بث قناة بي إن الإخبارية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي “12604” معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5.أهم مباريات اليوم على باقة قنوات بي إن
|برايتون* أرسنال
|20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|HD 5
|مانشستر يونايتد* وولفهامبيتون
|20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|HD 1
|برشلونة * إيبار
|20.15 بتوقيت القاهرة، 21.15 بتوقيت مكة المكرمة
|HD 3
- مباريات الدوريات الخمس الكبرى” الانجليزي، الإيطالي، الإسباني، الفرنسي، الألماني”
- مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الأوروبي في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.
- تصفيات قارة أوروبا وأسيا أفريقيا في بطولة كأس العالم في كرة القدم.
- مباريات دوري أبطال أسيا وأفريقيا في كرة القدم.
- مباريات ومونديال كأس العالم لكرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة.
تضم قنوات بي إن القطرية نخبة متميزة من أشهر المعلقين والمحللين في الوطن العربي، الذين يتمتعون بكفاءة كبيرة في المجال الرياضي، فيوجد في القناة الكابتين محمد أبوتريكه ووائل جمعة وهيثم فاروق، ويوجد طارق دياب ورفيق صيفي، والحكم الدولي السوري جمال الشريف، ويوجد من المعلقين المتميزين، التونسي عصام الشوالي، والجزائري حفيظ دراجي، ورؤوف خليف، وعلي محمد علي.
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