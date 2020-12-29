مصر.. السجن المشدد لعشرات بقضية "خلايا داعش"

قضت محكمة عسكرية، انعقدت بمنطقة طرة في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، بالسجن لفترات مختلفة على متهمين في قضية تكوين خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ168 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ36 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 119 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ50 متهما، في القضية رقم 137، المتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، والمعروف إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء.

كما عاقبت المحكمة، 17 متهما بالسجن 10 سنوات، و42 متهما بالسجن 5 سنوات، و89 متهما بالسجن 3 سنوات، وقضت ببراءة 35 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، من أجل العودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.