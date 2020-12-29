التحالف يشن غارات على مواقع حوثية حساسة في صنعاء

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، غارات على مواقع حساسة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في صنعاء شمالي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن غارات دقيقة استهدفت تحركات حوثية في مطار صنعاء، وأخرى أغارت على مواقع حوثية ودمرت منصة للصواريخ الباليستية في منطقة الكسارات بمديرية همدان. وذكر مراسل "دوت الخليج"، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت أيضا قاعدة الديلمي الجوية المحاذية لمطار صنعاء.

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