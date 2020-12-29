زلزال يضرب كرواتيا.. ودولة مجاورة تغلق منشأتها النووية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات كرواتيا، الثلاثاء، مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا وسط البلاد، وإغلاق منشأة نووية في سلوفينيا المجاورة.
وأوضح مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال سُجل على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.
وشعر سكان زغرب بالزلزال على بعد حوالي 50 كيلومترا، حيث هرعوا مذعورين إلى الشوارع، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وإثر الزلزال، أغلقت محطة "كرسكو" النووية في سلوفينيا وقائيا، حيث ذكرت وكالة "أس تي إيه" للأنباء أن الأمر يتعلق "بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية".
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