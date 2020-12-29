زلزال عنيف يضرب النمسا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى هيئة الزلازل النمساوية، إن الهزة الأرضية مركزها منطقة بترينجا بكرواتيا وامتد تأثيرها من كرواتيا إلى مختلف الولايات النمساوية حيث شعر بها أيضا سكان شتايرمارك وكيرتن بالنمسا. وبحسب وكالة "رويترز" رصدت السلطات الكرواتية أمس أيضا حدوث هزتين أرضيتين شعر بهما سكان مدينة جراتس النمساوية.

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