كورونا يتوحش فى روسيا.. والحصيلة الإجمالية تتخطى حاجز الـ3 ملايين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 27,002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى ثلاثة ملايين و105037 منذ بدء الجائحة.





كما سجلت روسيا 562 حالة وفاة جراء الفيروس، لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 55827. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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