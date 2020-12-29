اشتباكات بين القبائل والميليشيات في عمران.. الحوثي يضطهد أسر الضحايا

كثفت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات، وأكدت مصادر محلية في إب مداهمة المليشيا اليوم، الثلاثاء، منزل السائق محمد الهناهي، مالك السيارة التي نقلت أحلام العشاري إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها بعد أن عذبها الحوثيون وقتلوها أمام أطفالها الأربعة أثناء اقتحام منزلها فجر الخميس الماضي.

وكشفت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ"، أن الميليشيا اعتدت على زوجة وأطفال الهناهي واختطفته إلى جهة مجهولة في إطار مساعيها لإخفاء ملابسات القضية.



وأفادت المصادر بأن الميليشيا أرسلت لهم مسلحين لمراقبة تحركاتهم ومنعهم من الحديث لوسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام حوثية.



وظهر المسلحون في إحدى القنوات الحوثية وأمام الرأي العام يمنعون والد الضحية وزوجها من الحديث.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت مساء أمس، الاثنين، بين ميليشيا الحوثي وقبائل بني صريم في محافظة عمران على خلفية محاولة اختطاف عريسين من أبناء القبيلة.