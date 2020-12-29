الشورى السعودي يوافق على عدم إقامة مظلات للمركبات أمام المباني السكنية

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى.
كما وافق المجلس السعودي وفق ماذكرته صحيفة عاجل، على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
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