أطباء على وجه السرعة إلى الكويت.. 196 خبيرًا لمواجهة كورونا

على وجه السرعة، بعثت باكستان اليوم الثلاثاء بـ196 طبيبًا ومعاونًا، للكويت للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، وفق ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وأرسل الطاقم الطبي، من الاطباء والممرضين والفنيين لمواجهة الفيروس، حيث يضم الطاقم 41 طبيبا و131 ممرضا و24 فنيًا، سيتم توزيعهم على جميع المنشآت الصحية في دولة الكويت.

قال سفير الكويت لدى باكستان "نصار المطيري" في تصريح صحفي له عن شكره للحكومة الباكستانية على تقديم المساعدة الطبية لبلاده.

ذكر المطيري إن "العلاقات الكويتية - الباكستانية متينة وغير قابلة للكسر".

وأضاف أن دولة الكويت ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزيز التعاون لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» وتعزيز التعاون والتنمية في جميع القطاعات.

ووقعت وزارة الصحة الكويتة في الرابع من يوليو الماضي اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في باكستان لمكافحة جائحة «كورونا».

وتشهد الكويت حالة انكسار لإصابات كورونا ووفياتها، بعدما شهدت ذروة وبائية خلال الأشهر الماضية.