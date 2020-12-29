خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 362488 حالة.

وكانت الصحة السعودية قد سجلت، أمس الاثنين، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد بواقع 119 إصابة لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 8 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6204 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.