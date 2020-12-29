سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 362488 حالة.
وكانت الصحة السعودية قد سجلت، أمس الاثنين، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد بواقع 119 إصابة لأول مرة منذ أبريل الماضي.
وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 8 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6204 حالة وفاة.
وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.