العراق ينتصر.. ضربات موجعة لداعش في عدد من المحافظات

أعلن يحيى رسول الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مواصلة جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق سلسلة عملياته الناجحة ضد عصابات داعش، حيث تم تنفيذ ثلاثة ضربات مُتفرقة في مُحافظتي كركوك و بغداد
وأوضح رسول عبر صفحته علي تويتر أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا داعـش في مركز مُحافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي.
وبين أيضا أن قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - قضاء أبو غريب - تمكنت من ضبط كدس للعتاد بجانب العثور على {٤٨} لُغما ضد الدبابات على شكل عبوة ناسفة .
وذكر الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية عبر تويتر قائلا: وعلى صعيد مُتصل فككت وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعـش الإرهابية لإستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات الأمنية العراقية .
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