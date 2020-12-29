أمانة جدة: 4 شروط لمساكن العمال والعقوبات الأسبوع القادم

أعلنت أمانة جدة عن بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي اعتبارًا من 1/ 1 / 2021.
واشترطت الأمانة في نشرة إعلامية نقلتها صحيفة عكاظ السعودية، توافر أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، وطالبت بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي.
وتتمثل الاشتراطات في توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.
وأطلقت أمانة جدة خدمة المواعيد المرئية تسهيلًا على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، وحثت المراجعين على التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.
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