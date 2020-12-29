شاهد وزير إسرائيلي يتحدث باللهجة المغربية مع نظيره المغربي.. فيديو

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، وهو يتحدث بالعربية وبلهجة مغربية مع نظيره المغربي.
وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" في تغريدة: "وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس الذي ولد في المغرب يتحدث بالعربية وبلهجة مغربية مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العلمي، في لقاء افتراضي جمعهما، والذي تناول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين".
يذكر أن المغرب أصبحت رابع دولة عربية تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل هذا العام، والسادسة بشكل عام، لتنضم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان.
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