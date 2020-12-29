نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرواتيا تغلق محطة نووية في سلوفينيا بعد زلزال زغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "أس تي ايه" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإغلاق محطة كرسكو النووية في سلوفينيا وقائيًا، بعد الزلزال الذي ضرب كرواتيا بقوة 6.2 درجات.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأمر إجراء طبيعي بعد تسجيل زلازل قوية.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي الكرواتي، بوقوع زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

وفي مارس الماضي، شهدت زغرب زلزالا بقوة 5.3 درجة، تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.