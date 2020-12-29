كيفية التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 وخطوات إرسال بيانات التطوير المهني رابط نظام فارس الجديد واهم خدمات فارس

كيفية التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 وخطوات إرسال بيانات التطوير المهني و رابط نظام فارس الجديد واهم خدمات فارس ، يعد من أكثر ما يبحث عن المعلمين والمعلمات في السعودية، وهو نظام إلكتروني يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لموظفي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نتقدم لكم أهم خدمات نظام فارس، بالإضافة إلى كيفية إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس .

كيفية التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

هناك بعض الخطوات تم وضعها للتسجيل في نظام فارس الإلكتروني الجديد 1442 ويجب اتباع هذه الخطوات لكي يتم التسجيل الصحيح وهي :-

أولاً الدخول على رابط تسجيل فارس الإلكتروني الخدمة الذاتية .

يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمعلم .

ثم يضغط المعلم على كلمة تسجيل دخول .

وبعد ذلك يختار المعلم الخدمة التي يريد الحصول عليها في نظام فارس الإلكتروني .

يقوم رابط نظام فارس الجديد بدور كبير في تقديم الخدمات الذاتية سواء خدمات المعلمين والمعلمات أو خدمات الإداريين.

بدور كبير في تقديم الخدمات الذاتية سواء خدمات المعلمين والمعلمات أو خدمات الإداريين. حيث يمكنهم التسجيل من خلال رابط نظام فارس عبر النظام والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها نظام فارس.

عبر النظام والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها نظام فارس. يتم ذلك من خلال اختيار الخدمة الذاتية بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، حيث يتوفر الاختيار من ضمن مختلف الخدمات التي يوفرها نظام فارس.

علاوة على ذلك، فمن خلال يستطيع كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم تسجيل الدورات التدريبية بكل سهولة.

مؤخرًا تم إيقاف نظام فارس الإلكتروني عن العمل، وبالتالي وفرت وزارة التربية والتعليم رابط نظام فارس الجديد، وذلك لتجنب وتفادي تعطيل خدمات الخاصة بالمعلمين .

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني و رابط نظام فارس الجديد

خدمة الاستعلام عن الراتب.

خدمة طلب البدلات.

خدمة طلب بدل لموظف.

خدمة طلب إجازة.

خدمة طلب النقل.

خدمة قطع الإجازة.

خدمة معرفة العلاوة السنوية.

أهم خدمات نظام فارس

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

وإلى هنا نختتم موضوعنا عن رابط نظام فارس الجديد، وتعرفنا على وأهم الخدمات المقدمة من نظام فارس، وما هي خطوات إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس الإلكتروني.