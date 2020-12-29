sshr.moe.gov.sa رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 وخطوات استخراج تعريف بالراتب

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 واحد من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث تعمل المملكة على إدخال كافة وسائل التطوير التكنولوجي، وربطها بكافة مناحي الحياة، وذلك وفق رؤية المملكة 2030، ويقدم نظام فارس الجديد العديد من الخدمات الإلكترونية للمدير، المعلم، الموظف، الإداري، وحتي العامل، ويمكن نظام نور الإلكتروني جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من إنهاء كافة الخدمات بشكل إلكتروني مما يوفر الوقت والجهد، ونقدم لحضراتكم من خلال المقال رابط نظام فارس الجديد، وكذلك أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

يقدم نظام فارس الإلكتروني الكثير من الخدمات للعاملين بالمنظومة التعليمية، وقد ساهم النظام في إنجاز الكثير من الخدمات إلكترونيا مما سهل الكثير على جميع أفراد الكادر التعليمي، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية 1442، وذلك بعدما توقف الرابط القديم عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة مما أدي لتوقف جميع الخدمات الموجودة على الموقع، وقد طالب الكثيرين بتوفير بديل لنظام فارس لتجنب توقف الخدمات في حال تعطل النظام، وقد تم إجراء التحديثات اللازمة على النظام، وعاد الموقع لعمل بشكل جيد من أجل الانتهاء من تسجيل الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

خدمات نظام فارس

يقدم رابط الخدمة الذاتية نظام فارس الجديد 1442 التابع لوزارة التعليم السعودية الكثير من الخدمات للكادر التعليمي، والتي أهمها:

قطع الإجازة.

تقديم طلبات النقل.

تقديم طلب أجازة.

معرفة العلاوة السنوية.

الاستعلام عن الراتب.

طلب بدل لموظف.

تقديم طلب البدلات.

خطوات استخراج تعريف الراتب عبر نظام فارس

تعد استخراج تعريف بالراتب من اهم الخدمات المقدمة عبر نظام فارس، حيث يمكن للجميع الاستعلام عن الراتب من خلال عدد من الخطوات، وهي: