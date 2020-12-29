كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 40 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ بدء الجائحة.
وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنها سجلت 1046 حالة إصابة جديدة خلال اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58725 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 859 حالة وفاة.
وكان العدد اليومي للإصابات أقل من الألف خلال اليومين الماضيين، لإجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
المصدر: (د ب أ)
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