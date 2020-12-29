السعودية : 8 وفيات و149 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، أكدت الوزارة السعودية تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 362.488 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجى. وأشار البيان السعودى إلى تسجيل 159 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بالوباء، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 353.512 حالة تعاف.

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