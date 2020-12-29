هولندا تسجل أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المكتب إن هولندا سجلت نحو 162 ألف وفاة حتى الأسبوع الماضى، ما يزيد بنحو 13 ألفًا عن المتوقع فى الأعوام العادية.
وأضاف: "لم نسجل مثل هذه الزيادة فى عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية".
وبحسب الإحصاءات، سجلت هولندا 770.400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و11 ألفا من حالات الوفاة.
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