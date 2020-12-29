تونس: كورونا شهد تحولات عديدة والوضع الوبائى خطير

جدة - نرمين السيد - وأضاف المشيشى فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة إلى عدد من المستشفيات بولاية سوسة أن الفيروس فى تونس شهد تحولات عديدة، والحكومة تعمل حاليًا على توفير التلقيح فى أقرب وقت وفقًا لاستراتيجية سينطلق تنفيذها بداية العام المقبل مما سيمكن البلاد من كسر حلقات العدوى.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 4 آلاف 518 حالة، كما سجلت 1612 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 133 ألفًا و204 إصابات.