وزير الصحة السعودي: لقاح كورونا سيتوافر في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع

زف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بشرى سارة لجميع المواطنين والمقيمين لدى المملكة بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن أنه سيتم تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وذكر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في تصريحات لقناة "العربية"، أن لقاحات كورونا ستتوفر في جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع.



من جانبها، ناشدت الصحة السعودية الجميع ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ حيث تعد أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، سجلت زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم، الثلاثاء، تم تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 362488 حالة.