كارثة تهدد 8 دول أوروبية بشأن إمدادات لقاح فايزر ضد كورونا

واجه طرح لقاح فيروس كورونا فايزر-بايونتك في 8 دول أوروبية تأخيرات بسبب مشاكل مرتبطة بالتحكم في درجات الحرارة المناسبة للحفاظ على سلامة الجرعات.

وقالت السلطات الصحية الإسبانية إنها تلقت رسالة من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" توضح المشكلة بالتفصيل، وقالت الشركة إن بعض عمليات تسليم اللقاحات ستصل يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع - بعد يوم واحد من الموعد المقرر - بسبب مشكلات "التحكم في درجة الحرارة".

كانت قد أثيرت مخاوف بشأن مدى فعالية توصيل لقاح كورونا من شركة "فايزر" في جميع أنحاء العالم، حيث يجب حفظ كل جرعة عند درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر، مما يعني ضرورة تخزين ونقل اللقاح في ثلاجات مصممة خصيصا.

وعند وصولهم إلى المراكز الصحية، يمكن حفظ اللقاحات في الثلاجة بين درجتين وثماني درجات، ولكن لمدة تصل إلى خمسة أيام فقط.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، بدأت يوم السبت الماضي، حملة واسعة ومنسقة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 بعد أن سجلت نحو 350 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد وأصيب أكثر من 14 مليون شخص بالعدوى، وفرضت إجراءات إغلاق صارمة حاليا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد تقريبا.

والآن، قالت شركة فايزر إن ثماني دول أوروبية تضررت من مشاكل النقل نتيجة لذلك، مشيرة إلى أن كل من إسبانيا وألمانيا واجهتا تأخيرات.

وقالت الشركة الأمريكية لصناعة الأدوية لـ "يورونيوز" في بيان: "بسبب مشكلة لوجستية بسيطة، قمنا بإعادة جدولة عدد محدود من عمليات التسليم لدينا". وزعمت أنه تم "حل" الأمر منذ ذلك الحين وأنه تم إرسال عمليات التسليم المتأثرة.

وقال سلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني، لشبكة الإذاعة الإسبانية "SER" إن القضية كانت بسبب "زيادة في الشحنات".

وفي الوقت نفسه، كان هناك بعض التأخيرات في ألمانيا بعد أن أظهرت قراءات درجات الحرارة أن حوالي 1000 جرعة ربما تعرضت لدرجات حرارة أعلى من ثماني درجات.

وعلى أي حال، كانت الدول لا تزال قادرة على إدارة الجرعات التي كانت لديها بالفعل كجزء من عملية التطعيم التي بدأت على مستوى أوروبا يوم الأحد.

ووصف إيلا عمليات التسليم بأنها "بصيص أمل".

وفيما يتعلق بالتطعيم في أوروبا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر: 'اليوم يتم تطعيم الأوروبيين الذين هم في الصفوف الأمامية بلقاح كوفيد-19.

وأضافت: "قد تأثرت برؤية الناس يأخذون اللقاح في كل مكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. من مدريد إلى باريس ، ومن أثينا إلى ريغا "، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أمّن جرعات كافية من اللقاح لجميع سكانه البالغ عددهم ما يقرب من نصف مليار شخص.

كانت شركة فايزر طورت صندوق نقل مخصص لشحن اللقاحات، والذي يمكنه الاحتفاظ بالثلج الجاف لتبريد ما يصل إلى 5000 جرعة لمدة 10 أيام. وقد تختار البلدان أيضا الاحتفاظ باللقاحات في مستودعات "مزرعة التجميد" بمجرد وصولها، والتي يمكن أن تحتفظ بها في المخازن لمدة تصل إلى نصف عام، وفقًا لتقارير "بي بي سي".

ومع ذلك ، فقد أبلغت بعض البلدان عن مخاوف بشأن طرق التخزين البارد للقاحات.

وفقًا لوكالة الأنباء "أسوشيتد برس"، قال خبراء اللوجستيات إن معظم آسيا الوسطى، وكذلك معظم إفريقيا ومناطق أخرى، يمكن أن تتأثر بهذه الطريقة ، مما يترك ما يقرب من 3 مليارات شخص يكافحون من أجل الحصول على اللقاح. وسعت المنظمات الدولية إلى التغلب على مشكلة ثلاجات اللقاح التي تعمل بالطاقة الشمسية.