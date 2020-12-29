إذا تم اختراق الحدود الحمراء سيكون الوضع خطيرا جدا.. إيران تهدد إسرائيل

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن ايران ردت رسميا على تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي "هيداي زيلبرمان" التي جاء فيها ان غواصة تابعة للبحرية الاسرائيلية في طريقها الى الخليج العربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، في مؤتمر صحافي :"جميعنا نعرف ما يرمز له الخليج الفارسي بالنسبة لايران" واضاف مهددا بصورة ضمنية :"جميعهم يعرفون دولتنا بما يتعلق بموضوع الامن القومي. جميعهم يعرفون جيدا ان تم اختراق الخطوط الحمراء بالنسبة لايران، سيكون الوضع خطير جدا".

وفي هذا السياق، صرح ابو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية لدى البرلمان الإيراني، "إن على الاسرائيليين توخي الحذر وأن أية غواصة اسرائيلية تصل الى الخليج ستكون هدفا مهما لإيران".

وهدد ابو الفضل عمويي ايضا الدول المجاورة لبلاده مشيرا الى أن على هذه الدول ان تستعد للوضع الجديد. واعتبر جلب اسرائيل الى مقربة من حدود إيران سيسبب كثيرا من المشاكل لعدد من الدول.

وكان المتحدث الرسمي الاسرائيلي زيلبرمان قال خلال المقابلة إنه لا يستبعد ان تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل من العراق او اليمن.

وأوضح ان طهران تعمل على تطوير طائرات مسيرة وصواريخ ذكية في تلك الدولتين.