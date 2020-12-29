نحن جاهزون لهذا.. لافروف: بايدن قد يتخذ خيارا لصالح الحوار مع روسيا

كشف وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن بايدن قد يتخذ خيارا لصالح الحوار مع روسيا.

وفي مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، أعرب لافروف عن أمله في أن تلتزم الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة حوار مع موسكو بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الروسي: "بالطبع، سيكون لهذا تأثير إيجابي على المناخ العام للشؤون الدولية، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة للقوتين النوويتين الرئيسيتين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين. وخاصة، في هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف لافروف: "ومع ذلك، لا تأمل روسيا في استقرار سريع للعلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة، حيث تجتاح الهستيريا المعادية لروسيا البلاد".

وتابع قائلا: "لسوء الحظ، لا يمكن للمرء الاعتماد على التصحيح السريع أو حتى الاستقرار للعلاقات المهينة مع الولايات المتحدة. الهستيريا المعادية لروسيا التي اجتاحت الولايات المتحدة لا تترك لنا فرصة تذكر للعودة إلى العلاقات الطبيعية قريبًا".

وقال لافروف إن حوارنا هو رهينة "الصراع السياسي الداخلي الأمريكي، الذي لا يساهم بالتأكيد في تطوير تعاون بناء".

وفي الوقت نفسه ، أعرب الوزير الروسي عن اعتقاده بوجود بعض الإمكانات غير المستغلة في العلاقات مع واشنطن، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون لدى الولايات المتحدة الإرادة السياسية لمعالجة المشاكل.

وأوضح وزير الخارجية أن المشاكل تشمل استمرار عمل البعثات الدبلوماسية والقضايا الإنسانية والاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا أنه ليس من الضروري محاولة حل جميع المشاكل دفعة واحدة، "يمكننا التعاون مسترشدين بمنطق الخطوة الصغيرة".

واختتم لافروف بالقول: "نحن جاهزون لهذا العمل".