وسط ردود فعل غاضبة.. يمني يبيع ابنته بـ 350 دولارا لسداد ديونه لمطلقته

أقدم مواطن يمني يدعى ياسر عيد الصلاحي، على بيع ابنته التي تدعى ليمون، إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني بما يعادل فقط "350 دولارًا".
ووفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية فإن اليمني الذي أقدم على تلك الجريمة التي تعد عودة لزمن الاتجار في البشر بهدف سداد ديونه لمطلقته.
وتسببت قضية البيع المشؤومة في ردود فعل غاضبة في أوساط اليمنيين، الذين اعتبروها نوع من "اتجار بالبشر" وعودة لزمن الرق والعبودية.
وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا وثيقة البيع وصورة مختومة مع توقيع الشهود، تفيد ببيع الأب اليمني لطفلته، في محافظة إب وسط اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
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