بعد حادث غرق سفينتها.. إيران تطلق مناورات عسكرية بمضيق هرمز

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق مناورات شاملة غدًا الأربعاء، في الخليج ومضيق هرمز.

وقالت السلطات الإيرانية، إن المناورات البرية والبحرية والجوية، تبدأ غدا وتستمر لمدة 3 أيام في شرق هرمز وبحر عُمان وشمال المحيط الهندي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه سفنية تجارية إيرانية لحادث غرق في البحر الإقليمي العماني قرابة مضيق هرمز في 25 من الشهر الجاري.

ونفذ مركز الأمن البحري بعمان، عملية بحث وإنقاذ لطاقم السفنية التجارية، بالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية.

يذكر أنه كان على متن هذه السفينة 7 أشخاص، حيث غرقت قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.

وقال نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، إن السفينة انقلبت مساء الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.