ما خفي أعظم.. هل سيطرت الصين حقيقة على كورونا بالكامل؟ ..تفاصيل مثيرة

أصدرت الصين دراسة كاشفة لما حدث خلال عام من ظهور الوباء كورونا الكاسح ، وتقول إنه ربما يكون ما يقرب من نصف مليون من سكان مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد لأول مرة، قد أصيبوا بـفيروس Covid-19.

والعدد الذي يصل لنصف مليون، يقول بأنه يصل إلى ما يقرب من 10 أضعاف العدد الرسمي للحالات المؤكدة البالغة الآن نحو 50 ألف، وفقًا لدراسة أجراها المركز الصيني لمكافحة الأمراض و الوقاية (CDC)، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن.

استخدمت الدراسة عينة من 34 ألف ألف شخص من عموم السكان في ووهان - المركز الأصلي للوباء- ومدن أخرى في مقاطعة هوبي، وكذلك بكين وشنجهاي ومقاطعات قوانجدونج وجيانجسو وسيشوان ولياونينج، وذلك لتقدير معدلات الإصابة .

وجد الباحثون أن معدل انتشار الأجسام المضادة لكورونا بلغ 4.43٪ بين سكان ووهان، وهي مدينة تضم 11 مليون شخص.

حتى يوم الأحد الماضي، أبلغت ووهان عن ما مجموعه 50354 ألف حالة مؤكدة بكورونا، وفقًا للجنة الصحة لبلدية ووهان .

هدفت الدراسة إلى تقدير حجم الإصابات السابقة في السكان عن طريق اختبار عينات مصل الدم من مجموعة من الأشخاص بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

ولا تعتبر نتائج الدراسة نهائية عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس في منطقة معينة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض الصيني إن الدراسة أجريت بعد شهر من احتواء الصين على الموجة الأولى من وباء كوفيد -19.

وأظهرت الدراسة أن معدل الانتشار خارج ووهان أقل بكثير، ففي مدن أخرى في هوبي ، وجد أن النسبة 0.44٪ فقط من السكان الذين شملهم الاستطلاع لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

أما خارج المقاطعة، تم اكتشاف الأجسام المضادة في شخصين فقط من بين أكثر من 12000 من السكان الذين شملهم الاستطلاع.

تم الكشف عن نتائج الدراسة الصينية على وسائل الاعلام، ولم يذكر ما إذا كانت الدراسة قد نشرت في مجلات أكاديمية.

قال يانتشونج هوانج ، الخبير والباحث الصيني ، إن الدراسة تشير إلى مشكلة عدم الإبلاغ عن الإصابات خلال ذروة تفشي المرض في ووهان ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفوضى السائدة في ذلك الوقت والفشل في تضمين عدم وجود أعراض للمرضى لتشخيصهم على إنهم مصابين .

يُعد نقص الإبلاغ مشكلة تواجهها السلطات الصحية في العديد من البلدان ، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى نقص القدرات والموارد.

أظهرت دراسات الأجسام المضادة التي أجراها باحثون في أجزاء أخرى من العالم أيضًا أن فيروس كورونا كان أكثر انتشارًا مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

أظهرت دراسة برعاية وزارة الصحة بولاية نيويورك ، على سبيل المثال ، أنه بحلول نهاية شهر مارس، كان واحدًا من كل سبعة بالغين في نيويورك مصابًا، وهو تقدير أعلى 10 مرات من الرقم الرسمي.

في أغسطس ، وجدت دراسة أخرى أجسامًا مضادة لفيروس كورونا في أكثر من 27٪ من الناس، لـ 1.5 مليون من سكان مدينة نيويورك الذين تم اختبارهم.

وتسلط الدراسة الضوء على تباين كبير بين معدلات انتشار الأجسام المضادة لفيروس كورونا داخل وخارج ووهان.

وقال هوانج إن المعدلات المنخفضة بشكل ملحوظ في المدن الصينية الأخرى تشير إلى أن "جهود الاحتواء الصينية كانت بالفعل سريعة وفعالة ، خاصة بالمقارنة مع مدن مثل نيويورك"، حيث إنه في محاولة غير مسبوقة لاحتواء الفيروس سريع الانتشار ، تم إغلاق ووهان عن العالم الخارجي في 23 يناير ، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية والقطارات والحافلات ، وسد مداخل الطرق السريعة.

وداخل المدينة ، فرضت الحكومة إغلاقًا شديد القسوة، لأكثر من شهرين ، تم تعليق وسائل النقل العام في ووهان ، وأغلقت الشركات ، وحُصر ملايين السكان في منازلهم ولم يُسمح لهم حتى بالخروج لشراء متطلبات البقالة.

وقالت الوكالة "تظهر نتائج الدراسة أن عدد سكان بلادنا لديهم معدل إصابة منخفض. وتشير إلى أن الصين نجحت في السيطرة على الوباء مع كون ووهان ساحة المعركة الرئيسية ، وسيطرت بشكل فعال على انتشار الوباء على نطاق واسع" .