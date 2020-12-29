الخطوط الحديدية السعودية ضمن أفضل 3 شركات عالميًا

صُنفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي لمشغلي القطارات الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC) للعام 2019، والصادر مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، إذ رصد التقرير أداء شركات الخطوط الحديدية حول العالم في مجال السلامة التشغيلية بناءً على معايير الأمان التي يضعها الاتحاد.

وتمكنت سار من تحقيق مؤشر صفري 0,00 للعام 2019 مقارنة بمتوسط 5,75 بين العامين 2014 و 2018 وهو انخفاض كبير ونوعي، ووفق ذلك استطاعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية تحقيق أحد مستهدفاتها الاستراتيجية في الوصول إلى المستوى الصفري الذي كان من المستهدف تحقيقه العام 2025، مسجلة بذلك تميزًا في توفير أقصى درجات الأمان لعملائها وطاقم العمل، إذ استطاعت 3 شركات فقط من ضمنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» تحقيق هذا المستوى من الأمان مقارنة بأكثر من 30 شركة للخطوط الحديدية حول العالم، وتضم القائمة كبرى الشركات المعنية بتشغيل الخطوط الحديدية في العالم، وذلك وفقا لما نشرته عاجل السعودية.

كما انضمت سار لعضوية المعهد الدولي البريطاني لإدارة المخاطر والسلامة IIRSM التي تم من خلالها منح عضوية فردية لجميع أعضاء فريق الصحة والسلامة والبيئة في سار، إذ يعد المعهد مؤسسة غير ربحية تختص بتطوير الأفراد العاملين في إدارة المخاطر بجميع أشكالها وتحوي مجتمعًا من المتخصصين يضم أكثر من 8000 شخص على مستوى العالم، بحسب «واس».