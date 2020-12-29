تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر مباشر الأفراد أو ماكينات ATM التابعة للبنك

تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر مباشر الأفراد واحد من الخدمات التي وفرها مصرف الراجحي لكي يكون من السهل عليه على مدار اليوم والساعة سحب الأموال، أو الإيداع، أو شراء المنتجات أيضًا، دون أن يكون ذلك يحمل عبءً عليهم، واشترط مصرف الراجحي أنه ينبغي سداد الرسوم في حالة الرغبة في التجديد، للاستفادة من خدمات الراجحي مباشر والتي نفسها وسيلة من وسائل التجديد، وهناك غيرها الكثير من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال الراجحي أون لاين مثل تسديد قياس من تطبيق الراجحي 2021.

قيمة رسوم تجديد بطاقة الراجحي

وكما ذكرنا أن تجديد بطاقة مصرف الراجحي يلزم أن يتم تسديد رسومها أولًا، علمًا بأن قيمة الرسوم تصل إلى 30 ريال سعودي، ولكن إن كنت ستحصل على بطاقة المصرف للمرة الأولى، فلن تقوم بتسديد أية رسوم على الإطلاق، وستحصل على البطاقة والاستفادة من خدماتها مجانًا.

تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر مباشر الأفراد

لا بد في البداية أن تقوم بالتسجيل في مباشر الأفراد، وتحصل على حساب إن كنت تريد تجديد بطاقة الصراف الراجحي، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ستقوم أولًا بالدخول إلى مباشر الأفراد وستقوم بإدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتعين عليك إدخال كلمة المرور المتعلقة بالبطاقة وكافة البيانات الشخصية المطلوبة من خلال الراجحي مباشر.

ستقوم باختيار تبويب تجديد بطاقة صراف الراجحي، وقم بتأكيد الطلب، وستحصل على التجديد في الحال.

تحديث بطاقة الصراف الراجحي

وقد أطلق مصرف الراجحي إمكانية تجديد البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التوجه إلى الماكينة، وإدخال البطاقة فيها، وقم بإدخال البيانات المطلوبة، ثم يليها النقر على تبويب عمليات أخرى، وهنا سيظهر لك مجموعة من الخدمات اختر من بينها طلب التجديد، وقم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة حتى تقوم بالتجديد.

وإلى جانب تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر مباشر الأفراد ومن خلال ماكينات الصرف الآلي يمكن أيضًا استخدام تطبيق الراجحي في تجديد وتحديث البطاقة المصرفية التي يوفرها لك الموقع عند فتح الحساب وطلبها.