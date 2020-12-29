طريقة تسديد قياس من تطبيق الراجحي وطرق الحصول على رقم المشترك

طريقة تسديد قياس من تطبيق الراجحي من الخدمات التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة، للتسهيل على عملاء الراجحي، ممن ينتسبون إلى المنظومة التعليمية، والذين يؤدون الاختبارات في المجال التعليمي والمهني، ومن خلال خيار المدفوعات من تطبيق الراجحي يمكن حل مشكلة سداد قياس كما أن التسجيل في الراجحي مباشر يوفر لك العديد من الخدمات، وعلى رأسها طريقة السداد في قياس عن طريق الراجحي التطبيق أو الراجحي أون لاين للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.السداد في قياس عن طريق الراجحي
بدون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك السعودية، من أجل سداد رسوم قياس أو غيرها من الخدمات التي تحتاج إلى سداد الفواتير، تستطيع من خلال مصرف الراجحي الإلكتروني سداد قياس وغيره من المدفوعات الحكومية، وذلك من خلال استخدام الكثير من الطرق.
فإما أن تقوم باستخدام الراجحي مباشر، أو من خلال تطبيق الراجحي أو من أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء السعودية، أو زيارة فروع المصرف المتعددة.طريقة تسديد قياس من تطبيق الراجحي
- عليك في البداية الحصول على تطبيق الراجحي على الأجهزة الذكية المختلفة ومن ثم تسجيل الدخول.
- ستحتاج إلى الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وعند الدخول قم بزيارة المدفوعات.
- عليك النقر على تبويب سداد الفواتير، واختر التعليم من بين الخدمات المتاحة، ومن ثم المفوترة.
- وعند اختيار قياس يتعين عليك أن تقوم بإدخال رقم الاشتراك الخاص بك، ومن ثم النقر على تبويب الاستمرار.
- وحتى تقوم بالسداد، لا بد أن تقوم بتأكيد الطلب عن طريق إدخال كلمة المرور.
وإن كنت ترغب في الحصول على رقم المشترك، فينبغي أن تقوم بزيارة موقع قياس، ومنه قم بالنقر على تبويب نسيت رقم المشترك، وستقوم باسترجاعه مرة ثانية من خلال إدخال رقم السجل المدني، واتبع التعليمات وأدخل البيانات المطلوبة، من أجل استعادة رقم المشترك مرة ثانية.
وعن رمز السداد الخاص بقياس، فقد تم إطلاقه من أجل سداد الفواتير، والرقم هو 008، وهكذا تنتهي طريقة تسديد قياس من تطبيق الراجحي بنجاح.
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