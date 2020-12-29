موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 2020/12/30 في الدوري والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة ليفربول ونيو كاسل، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً اليوم على فريق نيوكاسل يونايتد، على ملعب الأخير ملعب ” سانت جيمس بارك”، في أطار مباريات الجولة أل 16 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يدخل ليفربول اللقاء بهدف وحيد وهو الفوز ومواصلة التربع على قمة الدوري، الذي يحمل لقبه بعد غياب دام 30 عام عن اللقب، وكان الريدز قد فقد نقطتين في الجولة الماضية بتعادله على ملعبه مع وست بروميتش بهدف لكل فريق، وقبل هذا اللقاء ليفربول في الصدارة برصيد 32 نقطة من لعب 15 لقاء، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة اليوم.

حراسة المرمى “أليسون بيكر”.

خط الدفاع ” أرنولد، روبرتسون، ويليامز، فابينيو”.

خط الوسط ” جوردان هندرسون، فينالدوم، جونز”.

خد الهجوم ” محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني”.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام وست بروميتش

أمام الفريق صاحب الملعب اليوم فريق نيوكاسل يونايتد فهو يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة على ملعبه وهو في موقع متأخر في ترتيب الجدول، حيث يحتل المركز أل 14 قبل هذا المقال برصيد 18 نقطة من لعب 14 لقاء، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات سجل مهاجموه 17 هدف وسكنت شباكه 24 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل يونايتد في اللقاء أمام ليفربول اليوم في الدوري.

حراسة المرمى ” كارل دارلو”.

خط الدفاع “فيرنانديز، دي أندريه، كلارك، فابيان شاه”.

خط الوسط ” إيزال هايدين، شون لونجستاف، ريان فريزر، الميرون، هندريك”.

خط الهجوم ” كالوم ويلسون”.

التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل يونايتد أمام ليفربولموعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقناة الناقلة

تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 2020/12/30، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية HD 1.