sshr-exa.moe.sa رابط تسجيل دخول نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1442 إدخال الدورات وخطوات إرسال أنشطة التطوير المهني

ماهو نظام فارس faris للخدمة الذاتية الجديد sshr.moe.gov.sa والذي يتبع وزارة التعليم السعودية،والذي يتيح إدخال الدورات وخطوات الحصول على إرسال أنشطة التطوير المهني، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التقرير، تعد إدخال الدورات وأنشطة التطوير المهني من الخدمات التي يقدمها نظام فارس إلى قادة ومديري المدارس في عموم المملكة السعودية، هذا وقد وجدنا تعاظم في عمليات البحث عن المدارس التي ستشملها عملية تطوير أنشطتها، وكذلك الإجراءات النظامية التي ستُتبع في رصد الأنشطة والنقاط، هذا وبعد الانتهاء مما سبق يمكن طباعة الشهادات، ثم يتم تحميلها على نظام فارس، هذا وقد بدأت إضافة الدورات ورصد توقيتات وساعات التدريب بدء من يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر 2020.

إرسال التطوير المهني في نظام فارس

وتجدر الإِشارة إلى أنه قد تم تفعيل الأيقونة الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني على نظام فارس للخدمات الذاتية 1442، وذلك للعاملين بالوظائف التعليمية، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط صلاحية الخدمة الذاتية من حيث يمكن من خلال هذا الرابط عرض الدورات والفهرس الخاص بها، ويتم ذلك قبل الضغط على إرسال، ويجب الانتباه أن يتم الإرسال وإضافة النقاط خلال موعد أقصاه 16 جماد الأول 1442، وفي النهاية يتم الطباعة والحفظ للملفات على جهاز الكمبيوتر لديك وجميع ما سبق يتم من خلال الدخول على رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية 1442.

أنشطه التطوير المهني للمعلمين على نظام فارس للخدمة الذاتية 1442طريقة رصد واعتماد أنشطة التطوير المهني من قائد المدرسة

رصد ساعات أنشطة التطوير المهني للمعلمين في نظام فارس

كما تجدر الإشارة إلى أنه عند تسجل الدخول على النظام يجب إدخال رقم الايبان الصحيح، ولابد أم يكون رقم الابيان مطابق لرقم الايبان الذي تم تسجيله سابقاً، وهو الرقم الذي ينزل عليه الراتب ويجب أن يبدأ بي SA كبيتل، كما يجب أيضا إدخال رمز التفعيل الذي قام نظام غارس بإرساله على رقم الهاتف أو الإيميل الخاص بالمستخدم، أما في حالة التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية أنقر هنا، وللدخول على رابط الخدمة الذاتية: أنقر هنا​

شرح التسجيل في الخدمة الذاتية

شرح تقديم طلب إجازة في نظام الخدمة الذاتية فارس

طلب التعريف بالراتب

الدخول على رابط الخدمة: https://sshr.moe.gov.sa/ للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمدارس محافظة وادي الدواسر التواصل على رقم: 0555116234 واتس اب فقط . ملف PDF. شرح طلبات الصرف من المستودع.

رابط الدخول للخدمة الذاتية فارس

رابط التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية (فارس)

رابط تفعيل التحقق الثنائي

رابط وزارة التعليم

رابط المركز الوطني للقياس والتقويم

sshr-exa.moe.sa رابط دخول نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1442

وتجدر الإشارة إلى أن نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 قد مر بالعديد من عمليات التحديث، والتي أدت في بعض الأحان إلى توقف الموقع لعدة ساعات، فنظام فارس للخدمة الذاتية هو خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، فعن طريق تسجيل الدخول إلى رابط sshr.moe.gov.sa ويستطيع المعلم إدخال الدورات المعتمدة وبالإمكان الآن تسجيل الدخول على الخدمة الذاتية للموظف على نظام فارس.