الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشركة السعوديه للكهرباء عبر موقع se.com.sa برقم المشترك

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، تستطيع الآن عزيزي المواطن في المملكة العربية السعودية أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يونيو الماضي وذلك من خلال موقع الشركة السُّعُودية للكهرباء، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تقوم بتسديد قيمة الفاتورة على مدار ست شهور، ويمكنك أن تستعمل عن الفاتورة سواء كان عداد تجاري أو منزلي، الآن سوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح كيفية الاستعلام وكذلك لينك الاستعلام عن قيمة الفاتورة تابع معنا السطور القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك

تستطيع الآن تقوم بتسديد نصف مبلغ الفاتورة فقط وذلك من خلال تطبيق البنك، ويمكنك أيضًا من خلال هذا التطبيق أن تستعلم عن كل تفاصيل فاتورة الكهرباء بواسطة الهاتف الجوال، دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى شركة الكهرباء للاستعلام عن الفاتورة، ومن الجدير بالذكر انه يمكنك أن تقوم بإلغاء اشتراك الفاتورة الثابتة بواسطة لينك الشركة السُّعُودية للكهرباء، والفاتورة الثابتة هي التي تقوم بتسديد مبلغ 12 شهر مقدم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أصبح الآن الاستعلام عن أي فاتورة سواء التليفون أو الكهرباء يتم بواسطة الإنترنت حيث يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع الشركة السُّعُودية للكهرباء.

اضغط على استعلام عن الفاتورة.

أكتب رَقَم المشترك.

أكتب رَقَم العداد.

أكتب كلمة السر.

كما يجب أن تقوم بالضغط على عرض الفاتورة.

سوف تظهر أمامك الفاتورة بكل سهولة ويسر، ويمكنك أن تقوم بطبع الفاتورة.

طريقة تسديد قيمة الفاتورة

تستطيع أن تقوم بتسديد قيمة الفاتورة من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء حيث بعد استعراض الفاتورة اضغط على السداد وبعدها قم بتحديد طريقة الدفع سواء عن طريق الفيزا أو من خلال الحساب البنكي، يمكنك أيضاً أن تقوم بتقديم الشكوي والاعتراض على رَقَم خدمة عملاء الشركة السُّعُودية للكهرباء.