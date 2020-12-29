الخطة الزمنية لتسجيل الطلبة المستجدين عبر نظام نور ١٤٤٢-١٤٤٣ للعام الدراسي القادم

نعرض لكم الخطة الزمنية لتسجيل الطلبة المستجدين للصف الأول الابتدائي، عبر نظام نور الالكتروني، والذي قد قامت بإطلاقه وزارة التعليم السعودي، ويتم التسجيل من خلال موقع نور التعليمي، الذي قد قامت وزارة التعليم بإطلاقه مسبقاً، ويتم التسجيل بحساب ولي الأمر لإضافة ابنه في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القران السعودية الدولية، ويقوم بالتسجيل أبناء الدولة من السعوديين والمقيمين بالمملكة وأيضاً وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي من باقي الدول الخليجية، ويستطيع أيضا التسجيل لمن عمرهم 6سنوات ولمن هم دون ذلك بقليل، بحسب الضوابط التي تم الإعلان عنها من قِبل الإدارة التربوية الرسمية. الخطة الزمنية لتسجيل الطلبة المستجدين نظام نور تسجيل الدخول يمكن لولي الأمر الدخول لهذا الموقع للفئة العمرية سابق ذكرها، وسيتم تدريبه على كيفية الدخول وملئ البيانات عند التسجيل لإنشاء حساباً جديداً، ويتم معاملته كمستخدم جديد على الموقع

يتم إبلاغ ولي الأمر بكل التفاصيل المستجدة على حسابه المسجل على الموقع. روابط التسجيل للمستخدمين المستجدين رابط التسجيل من ولي الأمر: ويتم التسجيل من جهته للطلاب السعوديين وغيرهم الذين يحملون الإقامة، كما يمكن التسجيل من أم سعودية وأب غير سعودي، ويتم التسجيل للطلاب الذي يتروح عمرهم بين 6 سنوات وتقل بنحو 180إلى 90يوماً. رابط التسجيل من قائد المدرسة: ويتم التسجيل من خلاله لعجز ولي الأمر عن التسجيل لولده، ويتم حصر الحالات التي لايمكن تسجيلها إلا من خلال قائد المدرسة وهي: طلاب الخليج العربي: يتم تسجيلهم من قِبل القائد بإدخال رقم الهوية

كذلك طلاب دار الرعاية الاجتماعية: ويتم تسجيلهم من القائد بسبب صلة القرابة

الطلاب الذين ليس لهم سجلات مدنية: ويتم تسجيلهم تبعا لما يستجد لهم من ضوابط وأمور

الطلاب فوق الست سنوات” القرى والهجر”: يتم تسجيلهم من خلال هذا الرابط، من قائد المدرسة متتبعاً بذلك قسم الإدارة والقبول

الطلاب المعاقين: يتم تسجيلهم من خلال هذا الرابط بعد إتمام عملية البحث والتدقيق، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة في التعامل معهم بكل حذر وشعور إنساني. روابط التسجيل للمستخدمين المستجدين جدول زمني لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين لعام 2021 وقد حددت وزارة التعليم بإشارتها عن الموعد المحدد لبدء عامٍ جديد 1442-1443 هجرياً، الموافق ليوم الأحد بتاريخ 21 محرم لعام 1443، ووضعت في الحسبان التسجيل للمستجديين لهذا العام الدراسي عبر موقع نور

بإشارتها عن الموعد المحدد لبدء عامٍ جديد 1442-1443 هجرياً، الموافق ليوم الأحد بتاريخ 21 محرم لعام 1443، ووضعت في الحسبان التسجيل للمستجديين لهذا العام الدراسي عبر كما بينت استقبالها الجديد لتقديم الطلاب السعوديين وغيرهم الذين يريدون الالتحاق بالسنة الدراسية الجديدة

سيتم إجراء المفاضلة في المدارس للطلاب المسجلين في موقع نور بتاريخ 25 جمادى الثاني 1442 في حين أنه سيوافق ميلاديا يوم 7 فبراير 2021، على أن ينتهي بتاريخ 13 من شهر رجب 1442

بينما المدارس الأهلية والعالمية تبدأ مرحلة التسجيل فيها منذ 11 جمادى الثاني 1442 والموافق ليوم 24 يناير 2021، إلى شهر صفر الهجري لعام 1443 لنفس المرحلة العمرية. وسنوضح لكم بالتفصيل الخطة المتبعة في ذلك، وإليكم هذه الخطة: يتم تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية: وتبدأ من 21 جمادى الآخر وتنتهي في 24 جمادى الثاني 1442 وتشمل الأعمار التي تتراوح بين ست سنوات وتقل بتسعين يوم فقط

الحكومية: وتبدأ من 21 جمادى الآخر وتنتهي في 24 جمادى الثاني 1442 وتشمل الأعمار التي تتراوح بين ست سنوات وتقل بتسعين يوم فقط يتم تسجيل الطلاب في المدارس العالمية والأهلية والأجنبية من السعوديين وغيرهم: وتبدأ من في الحادي عشر من شهر جمادى الآخر 1442 وتبقى مفتوحة حتى تسديد الشواغر ، وتشمل أيضاً الأعمار من ست سنوات أو أقل بتسعين يوم

والأجنبية من السعوديين وغيرهم: وتبدأ من في الحادي عشر من شهر جمادى الآخر 1442 وتبقى مفتوحة حتى تسديد الشواغر ، وتشمل أيضاً الأعمار من ست سنوات أو أقل بتسعين يوم موعد تسجيل الطلاب السعوديين من أب أجنبي سيكون بتاريخ 14 رجب 1442 والمصادف ليوم السادس والعشرين من شهر فبراير 2021

سيكون بتاريخ 14 رجب 1442 والمصادف ليوم السادس والعشرين من شهر فبراير 2021 يتم تسجيل الطلاب الغير سعوديين والذين يتم معاملتهم كالسعوديين من التركستان والبلوش ومن أبناء القبائل وممن هم أبناء مجلس التعاون الخليجي وأولاد الدبلوماسيين وأولاد الجالية اليمنية: وتبدأ من 14 شعبان من عام 1442 والموافق ميلاديا السابع والعشرين من شهر آذار مارس 2021، وتقل الأعمار من ست سنوات أو تقل ب 90 يوماً

والذين يتم معاملتهم كالسعوديين من التركستان والبلوش ومن أبناء القبائل وممن هم أبناء مجلس التعاون الخليجي وأولاد الدبلوماسيين وأولاد الجالية اليمنية: وتبدأ من 14 شعبان من عام 1442 والموافق ميلاديا السابع والعشرين من شهر آذار مارس 2021، وتقل الأعمار من ست سنوات أو تقل ب 90 يوماً مواعيد تسجيل الطلبة الخاضعين للنسبة المحددة للتقديم الغير سعوديين من آباء يعملون في القطاع الحكومي سيكون بتاريخ الخامس من شهر رمضان 1442، والذي سيوافق يوم السابع عشر من شهر نيسان إبريل 2021

تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأهلية والأجنبية: تبدأ من السابع من شهر محرم 1443 والموافق ميلاديا للخامس عشر من شهر أغسطس 2021 وتشمل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بنحو 180 يوماً

فيما يلي الجدول الزمني لتسجيل طلبة الابتدائية في السعودية موضح بالصورة. جدول زمني لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين لعام 2021 رابط لإضافة طالب جديد مضافاً لقائد المدرسة يكون بين نوعين من الطلاب: الأول من تقل أعمارهم بنحو 180 يوماً، وحاصلين على شهادة رياض أطفال من خارج المملكة، فيتم معاملتهم كالتالي: يتم التقديم بطلب من ولي الأمر وإرفاق جميع البيانات اللازمة لذلك ثم تتولى المدرسة مسؤلية هذا الأمر فتقوم برفع المستندات المطلوبة إن ثبت إتمام جميع الشروط يتم التسجيل للطالب ويستطيع دخول العام الدراسي بنجاح أو تأجيله الثاني تقل أعمارهم بنحو 180 يوماً

وحاصلين على رياض أطفال من روضات عالمية أو أهلية أو أجنبية

يتم جلب ببياناتهم الخاصة من هذه الروضات، ويتم التدقيق والكشف عن الأوراق من قِبل المدرسة

ثم تتولى المدرسة المسؤولية كاملةً وترفع المستندات اللازمة، وبعد ذلك تقوم المدرسة بقبول الطالب أو تأجيله. رابط لإضافة طالب جديد مضافاً لقائد المدرسة X إقرأ أيضاً: طباعة نتائج الاختبارات النهائية من الفورمز 1442 وإرسالها إلى أولياء الأمور

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطة الزمنية لتسجيل الطلبة المستجدين عبر نظام نور ١٤٤٢-١٤٤٣ للعام الدراسي القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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