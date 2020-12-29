أخبار اليمن : ميناء الحديدة يستقبل سفينة بنزين جديدة بعد 260 يوما إحتجاز تعسفي

ميناء الحديدة يستقبل سفينة بنزين جديدة بعد 260 يوما إحتجاز تعسفياكدت شركة النفط اليمنية وصول السفينة (ميورا) إلى ميناء الحديدة وعلى متنها كمية (14299) طناً من مادة البنزين.

واشارت إلى أنه يجري حالياً استكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة ليتسنى بعد ذلك البدء بعملية التفريغ.

ووصلت السفينة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري بعد نحو 260 يوماً من الإحتجاز التعسفي من قبل تحالف العدوان.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل إن إجمالي غرامات التأخير المترتبة على احتجاز السفينة بلغت ( 3,900,000) دولار.

