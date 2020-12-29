أخبار اليمن : تحذيرات طبية من وضعية تؤثر على الرقبة

تحذيرات طبية من وضعية تؤثر على الرقبةأفاد الدكتور وائل العسق بحسب تقرير نشرته صحيفة “القبس” الكويتية بأن “حالات كانت نادرة الحدوث سابقا.. باتت اليوم متكررة، وهي شعور البعض بآلام في الرقبة وبتنميل على الوجه واللسان واليدين إضافة إلى الصداع والإحساس بالدوخة والزغللة في العينين”.

وفي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أرجع الدكتور سبب تلك الأعراض إلى عدم ثبات فقرات الرقبة والجمجمة.

وأوضح أنه “في الأصل هناك أربطة تجمع الطرفين، إلا أن قيام البعض بالانحناءات الشديدة والاستلقاء بشكل غير صحي، جعل الأربطة تتمدد بشكل لا يمنحها ثباتاً ويؤدي الى إزاحة تضغط على الحبل الشوكي وتفرز هذه الأعراض.

لذلك ينبغي التوقف عن اللجوء لهذه الوضعيات غير الصحية”. ودعا العسق إلى ضرورة حماية الرقبة، لأنها ممر الحبل الشوكي والأعصاب إلى بقية الجسم، وبالابتعاد عن الوضعيات السيئة، خاصة خلال القراءة على السرير.