روسيا تكافئ متلقى لقاح كورونا بجوازات سفر خاصة

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم البدء فى إصدار جوازات سفر خاصة الشهر المقبل للأفراد الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، كى تكون هذه الجوازات وسيلة إثبات سهلة أمام أصحاب العمل والمسؤولين بأن الفرد تلقى اللقاح المضاد للفيروس.





وبحسب وكالة "انترفاكس" الروسية، قال موراشكو: "نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكترونى للخدمات فى يناير المقبل".

وكانت روسيا أول دولة تعلن عن لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ 5 أشهر فى شهر أغسطس الماضى، ومن المقرر أن توفر الحكومة الروسية أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتعتزم الحكومة توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت روسيا رابع أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم فى ظل ارتفاع الإصابات خلال الأشهر الماضية، ويبلغ إجمالى حالات الاصابة بالفيروس فى روسيا أكثر من 3 مليون حالة من بين السكان البالغ عددهم 145 مليون نسمة.