وبحسب وكالة "انترفاكس" الروسية، قال موراشكو: "نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكترونى للخدمات فى يناير المقبل".
وكانت روسيا أول دولة تعلن عن لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ 5 أشهر فى شهر أغسطس الماضى، ومن المقرر أن توفر الحكومة الروسية أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتعتزم الحكومة توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.
وسجلت روسيا رابع أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم فى ظل ارتفاع الإصابات خلال الأشهر الماضية، ويبلغ إجمالى حالات الاصابة بالفيروس فى روسيا أكثر من 3 مليون حالة من بين السكان البالغ عددهم 145 مليون نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تكافئ متلقى لقاح كورونا بجوازات سفر خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.