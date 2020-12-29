بدء التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسى فى الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تودو نوتيسياس" التلفزيونية المحلية، بحسب "روسيا اليوم"، أن محافظ منطقة بوينس آيرس، أكسيل كيسيليوف، كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن أول من تلقاه هو ممرضة من المنطقة عينها، التى تم توزيع أكبر نسبة من جرعات اللقاح فيها 123 ألف جرعة.

وفى وقت سابق، وقع الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة والحكومة الأرجنتينية صفقة لتوريد 10 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، ووصلت الدفعة الأولى منها 300 ألف جرعة إلى البلاد فى 24 ديسمبر، وذلك بعد يوم من إعطاء وزارة الصحة الأرجنتينية إذنا لاستخدام اللقاح بشكل طارئ.