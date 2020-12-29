داعش يستهدف 780 عسكريًا بـ 480 عملية فى سوريا خلال 2020

جدة - نرمين السيد - قتل تنظيم داعش الإرهابى نحو 720 فردًا من القوات السورية، إضافة إلى 108 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية خلال العام الجارى 2020، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





وبحسب المرصد، خسر تنظيم داعش 507 من مقاتليه خلال العام 2020، كما أحصى المرصد أكثر من 480 عملية لخلايا التنظيم الإرهابى فى مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فى دير الزور ولسكة والرقة ومنطقة منبج. وأشار المرصد إلى أن عمليات داعش الإرهابية تنوعت بين تفجيرات وكمائن وهجمات، وتسببت تلك الهجمات فى مقتل واستشهاد 208 شخصًا، وهم 122 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية، و86 مدنيا، بينهم 10 أطفال و6 مواطنات.

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