اليونان تتلقى أكثر من 83850 جرعة من لقاح فايزر / بيو ان تك

أفادت قناة ERT التلفزيونية اليونانية العامة، أن أول إمداد كبير من لقاح فيروس كورونا من قبل الثنائي فايزر وبيونتك تم نقله إلى اليونان يوم الثلاثاء.

وتضمنت الدفعة 83850 جرعة تم نقلها على متن رحلة خاصة إلى مطار أثينا الدولي، وفقا للتقرير، وهذا يضيف ما يصل إلى 9750 جرعة التي تلقتها اليونان يوم الأحد.

وتتوقع الدولة تلقي ما مجموعه 1،250،000 جرعة من لقاح Pfizer / BioNTech بحلول نهاية مارس، مع توقع أكبر الإمدادات في يناير وفبراير ومارس.

ومن المتوقع الحصول على 240 ألف جرعة لقاح أخرى من شركة الأدوية الأمريكية مودرنا في الربع الأول من عام 2021 بمجرد الموافقة عليها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ومن المقرر أن يتم توزيع مخزون اللقاح في اليونان على خمسة مرافق تخزين مركزية حيث سيتم نقله إلى مراكز التلقيح الإقليمية.

ومنذ أن بدأت حملة التلقيح الشاملة في اليونان يوم الأحد ، تم حقن 471 شخصًا.