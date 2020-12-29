إيران تبدأ أولى التجارب البشرية على لقاحها ضد كورونا.. وابنة مسئول كبير تتلقاه

بدأت إيران، اليوم الثلاثاء، اختبارات المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح فيروس كورونا الذي تصنعه.
وقال المتحدث باسم لجنة تنفيذ أمر الإمام "سيتاد" حجت ملكي، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "إنها لحظة تاريخية لحقن بشري في المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح كورونا"، موضحًا أن الشخص الذي تم تطعيمه هي ابنة رئيس اللجنة.
من جانبه، أكد مساعد رئيس اللجنة للشؤون الاجتماعية، باعتباره المتطوع الثاني للتطعيم بلقاح كورونا، أنه لم يشعر بالقلق، وهذا اللقاح آمن تمامًا.
وكانت طهران أكدت أن اللقاح الخاص بها يساعدها في التغلب على جائحة كورونا، رغم العقوبات الأمريكية التي تحد من قدرتها على استيراد اللقاحات.
وتطور اللقاح شركة "شفا فارمد"، حيث من المتوقع أن تصل دفعاته إلى 12 مليون جرعة شهريًا بعد ستة أشهر من انتهاء التجارب.
وقال وزير الصحة سعيد نمكي وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: «الرسالة وراء ذلك أننا لا نرى أنفسنا بمعزل عن الناس.. فأحضرنا أهلنا أولًا لاختبار هذا اللقاح».
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