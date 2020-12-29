عضو بالحزب الجمهوري: فرص ترامب في 2024 أكبر

كرر نيوت جينجريتش، عضو الحزب الجمهوري، ادعاءاته بأن انتخابات نوفمبر 2020 لم تكن حرة ونزيهة، لكنه أعرب عن ثقته في أن الجمهوريين يمكنهم بسهولة الحصول على مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وحتى الحصول على فرصة أخرى للرئاسة في عام 2024 مع ترامب على رأسها.

قال جينجريتش، مشيرًا إلى مزاعم الاحتيال، في مقابلة مع صحيفة ذا جارديان نُشرت يوم الثلاثاء: "لا أرى كيف يمكن لأي إنسان عاقل - أن تتجادل حول مقدار ما كان عليه - ولكن من الواضح أنه الأكثر في حياتنا".

واضاف جينجريتش: "بصفتي مؤرخًا، أنا سعيد جدًا"، وهو يناقش احتمالات حصول الجمهوريين على مقاعد في عام 2022.

وتابع "عندما فاز بيل كلينتون ، حصلنا على 54 مقعدًا بعد ذلك بعامين وعندما فاز باراك أوباما ، حصلنا على 63 مقعدًا بعد عامين

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق أنه لن يقبل الرئيس المنتخب جو بايدن كقائد أعلى لأمريكا، وحذر من أن الولايات المتحدة "تتجه نحو صراع خطير ومرير" بسبب تزوير الناخبين على نطاق واسع ادعى أنه ارتكب ضد دونالد ترامب.

وأشار إلى زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب في كاليفورنيا كيفن مكارثي، قائلا أنا لا أعرف أن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين سيُذبحون بهذا الحجم، لكنني متأكد بنسبة 99٪ أن مكارثي هو المتحدث التالي لمجلس النواب.

وشغل جينجريتش منصب رئيس مجلس النواب بين عامي 1995 و 1999، وترأس الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في كل من مجلسي النواب والشيوخ خلال فترة ولاية كلينتون الثانية.

وبالنسبة لاحتمالات عودة ترامب في عام 2024 إذا فشلت محاولته للطعن في نتائج عام 2020، قال جينجريتش إن الكثير سيعتمد على الرئيس السابق الذي سيصبح قريبًا.

وواصل قوله "سيظل شخصية مهيمنة لفترة طويلة إلى حد ما، اعتمادًا على مدى صعوبة العمل فيه ومدى جدية ذلك".

واضاف "إذا ركض، فسيكون رائعًا للغاية وسيعتمد جزء منه على ما يحدث مع بايدن.

وتابع أنه إذا انتهى الأمر بايدن بالانجراف إلى ركود خطير حقًا ، فإن إغراء ترامب بالركض للعودة إلى اقتصادياته قد يكون ساحقًا".